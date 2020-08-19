Генсек ООН и госсекретарь США проведут 20 августа встречу по Ирану

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео обсудят намерение США вернуть санкции в отношении Ирана. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, информирует ТАСС.

Встреча пройдет 20 августа днем в личной резиденции Генерального секретаря.

Стефан Дюжаррик отметил, что решение о законности запроса США о возвращении санкций против Ирана должны принимать страны - члены ООН, а не Генсек.-0-