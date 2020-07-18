Генсек ООН инициировал "новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 18 июля 2020
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:30 Хоккеисты минского "Динамо" определились с игровыми номерами Спорт
19:25 Стали известны победители заключительного дня этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шосссе Спорт
19:21 Газманов на "Славянском базаре" подтвердил качество белорусских драников и намерен дополнить райдер Культура
19:18 Защитник Владислав Колячонок стал хоккеистом минского "Динамо" Спорт
18:47 В Пакистане обрушилось здание центра торжеств – погибли три человека В мире
18:19 В Индонезии от паводков и оползней погибли 36 человек, 16 пропали В мире
17:37 Генсек ООН инициировал "новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства В мире
17:08 Замена в рационе животных белков растительными продлевает жизнь - американские ученые В мире
16:57 Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте В мире
16:50 Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир Общество
16:38 Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни нации - Карпенко Общество
16:09 Лапицкий: каждый должен ценить то, что создается в стране Общество
16:01 При желании и старательности в Беларуси можно многого добиться - командир студотряда Регионы
15:55 ФОТОФАКТ: Под Гродно открыли площадку для пляжного волейбола Спорт
15:46 Сегодня у лесхозов есть все возможности, чтобы быть успешными и эффективными - Дрожжа Экономика
15:33 Марафон семейной медиации стартует 3 августа в Беларуси Общество
15:21 Миорский металлопрокатный завод планирует экспортировать в ЕС продукции на 190 млн евро Регионы
14:58 Сапотько: Беларусь - территория мира и согласия Общество
14:32 Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19 В мире
14:19 В Минске ночью разбился мотоциклист Происшествия
14:19 ФОТОФАКТ: Брестчане проводят уикенд в лесу за сбором черники Регионы
14:12 Детская железная дорога за первую неделю сезона перевезла почти 2,8 тыс. пассажиров Общество
14:00 Госкомимущество опубликовало рейтинг хозобществ за 2019 год Экономика
13:46 Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко Общество
13:40 Молодежный забег на "Славянском базаре" собрал более 100 человек Регионы
13:31 В Беларуси выздоровели и выписаны 57 856 пациентов с COVID-19 Общество
13:25 Исаченко: любые перемены должны быть мирными и на благо людей Общество
13:16 Республиканский центр геномных биотехнологий откроется после модернизации 21 июля Общество
13:06 ЦТ в резервные дни планируют проходить более 1,3 тыс. абитуриентов Общество
12:53 Минлесхоз снимет фильм о работе отрасли Общество
Все новости
Все новости
В мире
18 июля 2020, 17:37

Генсек ООН инициировал "новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства

Антониу Гутерриш. Фото ООН
Антониу Гутерриш. Фото ООН

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством - новый глобальный договор, целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете. Свою стратегическую инициативу он представил сегодня, выступая с лекцией памяти Нельсона Манделы, сообщает ТАСС.

"Пандемия коронавируса выявила печальный разрыв между личными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках, - заявил Генсек. - Чтобы их ликвидировать, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне".

По мнению главы ООН, еще один фактор - антирасистское движение, распространившееся из США по всему миру после убийства Джорджа Флойда, - стал признаком того, что люди устали. "Они устали от неравенства и дискриминации, от того, что к ним относятся как к преступникам из-за их цвета кожи. Люди устали от расизма и несправедливости, которые лишают их основных прав человека, - отметил он. - Эти движения указывают на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат".

Генсек отметил, что прежняя модель социального договора в современном мире фактически перестала работать. "Коронавирус сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили, - сказал Антониу Гутерриш. - Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь".

По мнению Генерального секретаря ООН, новый общественный договор позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей различных меньшинств. "Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех", - пояснил он.

"Страны, преуспевшие 70 лет назад, отказываются рассматривать реформы, необходимые для изменения властных отношений в международных учреждениях, - заявил Антониу Гутерриш. - В качестве примера можно привести состав Совета Безопасности ООН и советов директоров учреждений Бреттон-Вудской системы и право голоса в них".

Глава организации также выразил уверенность, что развивающиеся страны должны быть лучше представлены в процессе принятия решений на глобальном уровне. "Нам необходима более всеохватная и сбалансированная многосторонняя торговая система, которая позволяла бы развивающимся странам продвигаться вверх по глобальным производственно-сбытовым цепочкам", - указал он.

Антониу Гутерриш в своей речи подчеркнул: "Неравенство - характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты".

Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. "Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов", - подчеркнул Генсек.

По его словам, после пандемии в еще более уязвимом экономическом положении, чем раньше, оказались развивающиеся страны. "Для них нужно обеспечить не только списание долгов, но также мы выступаем за то, чтобы установить специальные права заимствования для этих стран", - сказал он.

"Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики, - добавил Генсек. - Африка должна иметь возможность делать то же самое. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10% ВВП, нужен трансфер около $200 млрд".

Инициативу "нового глобального договора" Генсек намерен обсуждать со всеми странами в течение предстоящей юбилейной 75-й сессии ООН, а также на других международных площадках.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ООН
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Hhashmi В Пакистане обрушилось здание центра торжеств – погибли три человека
Фото ТАСС В Индонезии от паводков и оползней погибли 36 человек, 16 пропали
Фото tutknow.ru Замена в рационе животных белков растительными продлевает жизнь - американские ученые
Фото 20 Minutes Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте
Фото Синьхуа - БЕЛТА Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19
Фото BFM TV Один из крупнейших готических соборов Франции горит в Нанте
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
В Беларуси выздоровели и выписаны 57 856 пациентов с COVID-19
"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля
Минтранс предлагает изменить правила перевозки пассажиров городским транспортом
Топ-новости
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко
В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий
ЦТ в резервные дни планируют проходить более 1,3 тыс. абитуриентов
Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии
Многопрофильный стадион открылся в Витебске
Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир
Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19
В фестивальном Витебске определили порядок выступлений участников конкурса эстрадной песни
БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фест уличного искусства "На семи ветрах" проходит на "Славянском базаре в Витебске"
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено
В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.