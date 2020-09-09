Генсек ООН: концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальное потепление не замедлилось в период пандемии, а концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на презентации доклада "Объединенные наукой", посвященного ситуации с климатическими изменениями, сообщает ТАСС.

"Да, экономика замедлилась из-за COVID-19, но перегрев нашей планеты не замедлился. Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла в текущем году нового рекордного уровня", - отметил Антониу Гутерриш в своем выступлении.-0-