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11 июня 2020, 08:53

Генсек ООН: кризис открыл новые возможности, которыми необходимо воспользоваться

Антониу Гуттериш. Фото Reuters
Антониу Гуттериш. Фото Reuters
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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия привела к беспрецедентному экономическому кризису, в результате которого страдают миллионы людей по всему миру. В то же время перед человечеством открылись новые возможности: экономику надо восстанавливать с учетом борьбы с изменением климата и более справедливого распределения средств, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Генсек ООН, выступая на чрезвычайной встрече Альянса глобальных инвесторов для выполнения Целей устойчивого развития, призвал воспользоваться возможностью и ускорить изменения, направленные на то, чтобы международные институты финансировали экологически чистые экономические проекты, а частные инвесторы вкладывали в предприятия, которые взяли обязательства свести к нулю вредные выбросы в атмосферу.

В своем выступлении Антониу Гуттериш отметил, что мир еще только начинает оценивать последствия пандемии: уровень безработицы взлетел, а временно закрытые бизнесы могут никогда не открыться. "На восстановление докризисного показателя занятости могут потребоваться годы", - подчеркнул он. В ООН крайне обеспокоены тем, что беспрецедентный экономический шок подрывает усилия по выполнению Целей устойчивого развития.

Главы государств приняли документ "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" в 2015 году на саммите в Нью-Йорке. Он предусматривает меры по улучшению жизни населения планеты, в том числе в сфере прав человека, образования, здравоохранения и экономического благополучия. Это не просто слова - перед человечеством поставлены конкретные задачи. Отдельная проблема - финансирование этих усилий. Чрезвычайная встреча понадобилась, чтобы оценить угрозы и принять меры исходя из возникшей в связи с COVID-19 ситуации.

"Как всегда, в результате кризиса страдают беднейшие и самые уязвимые слои населения, - напомнил генсек ООН. - Именно среди них больше всего тех, кто потерял работу, не имеет социальной защиты, а в случае болезни не получит помощь из-за перегруженной системы здравоохранения".

Между тем, подчеркнул Антониу Гуттериш, кризис - это также возможность построить более справедливый мир и одновременно защитить природу. Например, на фоне пандемии снизилось потребление энергии, и люди стали чаще использовать технологии, которые в итоге помогут сократить зависимость экономики от ископаемого топлива. "Такие изменения могут быть началом процесса по улучшению жизни на планете", - считает глава ООН.

Тем не менее, по его словам, международное сообщество не должно полагаться только на те позитивные изменения, которые происходят сами собой. Необходимо занять активную позицию, чтобы восстановление экономики было созвучно задачам, поставленным в повестке дня на период до 2030 года, Аддис-Абебской программе действий (по финансированию развития) и Парижском соглашении по климату. Это значит, подчеркнул Антониу Гуттериш, что бизнес должен учитывать интересы как вкладчиков и держателей акций, так и потребителей. Также при внедрении того или иного проекта необходимо учитывать экологические аспекты.

В чрезвычайной встрече Альянса глобальных инвесторов для выполнения Целей устойчивого развития, которая проходила в виртуальном формате, приняли участие ведущие экономисты из многих стран мира, в том числе бывший министр финансов США Ларри Саммерс.-0-

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