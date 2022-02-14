Генсек ООН на саммите "Один океан": наша планета в опасности

Фото ВМО/Х.Сеонунг Потепление приводит к таянию морского льда и повышению температуры воды, что оказывает влияние на экосистемы и вызывает изменение погодных условий

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планета переживает тройной кризис: изменение климата, потерю биоразнообразия и загрязнение окружающей среды. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам саммита "Один океан", который открылся накануне во Франции, сообщает Центр новостей ООН.

Генсек ООН призвал человечество срочно принять меры по охране морских экосистем. Океан, как отметил он в своем видеопослании, несет основную нагрузку, связанную с экологическим кризисом, - он превратился "в гигантское хранилище тепла и углерода". "В результате океан теплеет и окисляется, тают полярные льды и меняются глобальные погодные условия. От этого страдают и океанские экосистемы, и люди, которые зависят от них", - подчеркнул глава ООН. Он напомнил, что океан является источником средств к существованию для 3 млрд жителей планеты. При этом численность морских видов сокращается, погибают коралловые рифы, моря захлебываются от пластикового мусора, перелов истощает рыбные ресурсы.

"Мы должны изменить курс", - призвал Антониу Гутерриш.

Юридическая база для сознательного отношения к океану была заложена еще сорок лет назад, когда была подписана Конвенция ООН по морскому праву. Глава ООН сообщил, что в июне Организация Объединенных Наций проводит вторую конференцию по океанам, которая состоится в Лиссабоне. Как надеется Гутерриш, этот форум позволит укрепить глобальные усилия по выполнению Целей устойчивого развития и Парижского соглашения по климату.

"Устойчивая голубая экономика будет способствовать экономическому прогрессу и созданию рабочих мест и одновременно позволит защитить океан и противостоять изменению климата", - убежден генсек ООН.

Он приветствовал принятые в ряде стран меры по охране морских экосистем и призвал к 2030 году обеспечить защиту 30% мирового океана. С этой целью, как считает глава ООН, необходимо искать новые эффективные пути сотрудничества, которые позволят предотвращать загрязнение океанских вод. В этом контексте Антониу Гутерриш призвал ускорить переход на возобновляемые источники энергии и сокращать зависимость от ископаемых видов топлива. Он напомнил, что по морю перевозят более 90% товаров глобальной торговли, на сектор судоходства приходится 3% всего объема выбросов парниковых газов.

"Чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию, нужно, чтобы сектор судоходства до 2030 года сократил выбросы на 45%, а к 2050 году добился бы углеродной нейтральности", - предупредил глава ООН.

Он также напомнил о необходимости совершить прорыв в вопросе адаптации прибрежных населенных пунктов к изменению климата: под угрозой сегодня человеческие жизни, недвижимость и источники средств к существованию, предупредил Гутерриш. В заключение генсек призвал восполнять существующие пробелы в сфере научных знаний и выполнить задачи, поставленные в рамках Десятилетия науки об океанах.-0-