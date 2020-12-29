Генсек ООН надеется, что 2021-й станет годом исцеления от последствий пандемии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество должно посвятить 2021 год преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий. Об этом говорится в распространенном видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю наступающего Нового года, сообщает ТАСС.

"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021-й годом исцеления, - отметил он. - Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделений. И начала действий по исцелению нашей планеты. Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год".

От лица Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш пожелал всем счастливого и мирного Нового года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли.-0-