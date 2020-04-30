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30 апреля 2020, 21:01

Генсек ООН надеется, что Совбез примет резолюцию по прекращению огня во время пандемии

Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что Совет Безопасности сможет выступить с единой позицией и принять резолюцию по прекращению огня во всех странах во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

"Надеюсь, что Совет Безопасности сможет прийти к единству и принять решения, которые помогут сделать призывы к прекращению огня значимыми и реальными", - сказал Антониу Гутерриш на пресс-конференции в видеоформате.

С соответствующим призывом он выступил еще 23 марта, но Совет Безопасности до сих пор не смог согласовать резолюцию по прекращению огня и другим мерам, необходимым во время пандемии.

Франция и Тунис предложили Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом к незамедлительному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. В документе предлагается поддержать ранее озвученный призыв генсека ООН и "потребовать немедленного прекращения боевых действий во всех странах". Кроме того, в проекте резолюции предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями помогать странам в борьбе с пандемией. Члены Совета обсуждают документ, но дата голосования по нему не определена.-0-

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