Генсек ООН назвал ОДКБ важным партнером всемирной организации

Антониу Гутерриш. Фото ООН
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является важным партнером ООН, заявил сегодня на заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.
Заседание Совета Безопасности 16 февраля было посвящено сотрудничеству с ОДКБ. "В настоящее время, как никогда раньше, ООН опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, и ОДКБ является важным партнером ООН", - сказал Антониу Гуттериш.
Генсек ООН надеется на укрепление сотрудничества с ОДКБ в сфере миротворчества. "Углубляя наши связи на годы вперед, мы с нетерпением ждем дальнейшего вклада стран ОДКБ в систему готовности миротворческого потенциала ООН", - отметил он.-0-