Генсек ООН назвал первоочередные шаги для обеспечения устойчивого развития планеты

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение глобального потепления, устранение неравенства между государствами и людьми, обеспечение прав женщин и перераспределение финансовых средств - первоочередные шаги, которые необходимо предпринять для достижения устойчивого развития планеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я весьма четко обозначил свою позицию, которая состоит в том, что, в частности, изменение климата представляет собой серьезную угрозу для нас всех и что мы недостаточно оперативно действуем, чтобы ей противостоять", - сказал глава всемирной организации, напомнив, что для решения проблемы остается все меньше времени.

"Мы проигрываем эту гонку", - считает он. "Но те же эксперты свидетельствуют, что добиться ограничения глобального потепления показателем 1,5°C к концу текущего столетия все еще возможно, если мы примем решительные меры. Следовательно, я намерен и дальше добиваться принятия таких мер", - пообещал Антониу Гутерриш.

Помимо этого, "необходимо преодолеть растущее неравенство как между государствами, так и внутри них, поскольку наличие неравенства ведет к уменьшению доверия и усугубляет чувство несправедливости", продолжил генсек ООН. "Глобализация позволила многим людям выбраться из нищеты, однако данный процесс не является одинаково выгодным для всех: в первую очередь за него расплачиваются малоимущие и уязвимые слои населения", - констатировал он.

"Кроме того, из-за роста населения и темпов урбанизации в странах "глобального Юга" потребности в сфере инфраструктурного и энергетического обеспечения продолжат расти огромными темпами", - отметил Антониу Гутерриш. По его словам, около 60% городских кварталов, которые планируется возвести до 2030 года, еще предстоит построить. Генсек ООН также указал на необходимость сделать больше для обеспечения прав женщин и девочек. "Нам пока не удалось достигнуть всех намеченных целей, более того, наши усилия зачастую наталкиваются на сопротивление, а в некоторых случаях мы наблюдаем рост гендерного неравенства", - добавил он.

Наконец, следует "перераспределить имеющиеся финансовые средства с учетом задач в области устойчивого развития и обеспечить поступление триллионов, необходимых для реализации повестки дня на период до 2030 года", отметил Антониу Гутерриш. "Я буду и впредь поощрять действия в данном направлении", - заключил генсек.-0-