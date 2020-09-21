Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 сентября 2020
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:53 Бабье лето ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
10:48 Литва считает неоправданным останавливать экономику из-за пандемии COVID-19 В мире
10:46 Представитель Беларуси назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК Экономика
10:44 Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь Общество
10:37 Первый в Беларуси маршрут велобердеров откроется в Минске Регионы
10:34 Баскетболистки "Горизонта" стали обладательницами Кубка Беларуси среди женщин Спорт
10:32 Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления полетов Общество
10:31 Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей Экономика
10:27 Под Островцом спасатели помогли трем заблудившимся женщинам Происшествия
10:27 Лукашенко: необходимо активизировать белорусско-мальтийские экономические контакты Президент
10:26 Лукашенко: Беларусь и Армения нацелены на эффективное партнерство во всех областях Президент
10:12 Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Молодечно Происшествия
10:09 Женщина с сыновьями погибла при пожаре в Светлогорском районе Происшествия
10:04 В США назвали лауреатов премии "Эмми" В мире
10:02 Акция МЧС "Молодежь за безопасность" стартовала в Беларуси Общество
09:57 Легковушка съехала в кювет и опрокинулась в Молодечненском районе Происшествия
09:54 Две крупные партии табака для кальяна изъяли в Могилеве Происшествия
09:53 МАЗ завершает испытания новых газовых автобусов Экономика
09:49 В Дзержинском районе под колеса авто попал 9-летний мальчик Происшествия
09:42 Скутерист погиб при столкновении с легковушкой в Слуцком районе Происшествия
09:37 В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли Происшествия
09:36 Грузовик сбил велосипедистку в Кореличском районе Происшествия
09:35 В Индии обрушился жилой дом В мире
09:28 Мотоциклист погиб под колесами авто в Михановичах Происшествия
09:27 В Полоцком районе легковушка наехала на лежащего на дороге человека Происшествия
09:25 Всекитайская перепись населения стартует 1 ноября В мире
09:22 В Глуске при пожаре частного дома погиб пенсионер Происшествия
09:21 Сельхозобъекты ликвидированного хозяйства в Городокском районе проданы на торгах почти за Br900 тыс. Регионы
09:19 В Смолевичах легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину Происшествия
09:04 Полиция задержала подозреваемого в отправке яда Трампу В мире
Все новости
Все новости
В мире
21 сентября 2020, 08:56

Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию

Антониу Гутерриш. Фото Reuters
Антониу Гутерриш. Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса
Многотысячная акция против COVID-ограничений прошла в Дюссельдорфе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание вакцины от нового коронавируса и снижение масштабов выбросов в атмосферу углекислого газа - две важные проблемы, которыми международному сообществу предстоит заниматься в ближайшее время. Об этом заявил 20 сентября в преддверии начала общеполитической дискуссии на 75-й сессии Генеральной ассамблеи генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью телекомпании PBS, сообщает ТАСС.

"Одна из проблем состоит в том, получим ли мы вакцины и методы лечения, которые станут всеобщим благом, - отметил он. - Мы видели заявления разных стран о том, что они будут готовы поделиться тем, что разрабатывают. С другой стороны, мы наблюдаем соперничество, когда некоторые государства пытаются обеспечить вакцинами свое собственное население. Если появится эффективная вакцина, то важно, чтобы она стала благом для всех, чтобы это была народная вакцина, нечто такое, что доступно всем в мире, и я считаю, что это отвечало бы всеобщим интересам".

По словам Антониу Гутерриша, вторая тема, которую предстоит обсуждать в 2020-2021 годах, - "проблема климатических изменений". "Я лично участвую в очень активной кампании, нацеленной прежде всего на страны, где выбросы в атмосферу наиболее значительны, с тем чтобы мы продвигались к резкому сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году", - подчеркнул он.

Генсек ООН также считает, что американо-китайские противоречия могут привести к серьезным проблемам в обозримом будущем. "Ранее существовал биполярный мир, затем мир стал однополярным с одной сверхдержавой - США, - отметил он. - Затем ситуация изменилась, и мы стали продвигаться к многополярному миру, но пока еще мир не многополярен, скорее, в нем царит хаос и отношения между державами становятся все более сложными. И в этих условиях существуют две крупнейшие по экономической мощи державы, противоречия между которыми могут создать серьезные проблемы. Я бы сказал, что существует риск, но мы еще не достигли этой стадии, мы все еще на этапе, когда ситуация непредсказуема и нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие два-три года, чтобы иметь более четкую перспективу".

По мнению генсека ООН, "риск в том, что две экономики будут действовать по своим правилам в торговле, будет два интернета, две различные стратегии создания искусственного интеллекта, две доминирующие валюты". В итоге, подчеркнул генсек ООН, "может возникнуть угроза конфронтации, которая станет очень серьезной".-0-

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавирусаЭксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса
"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами", - отметил академик Российской академии наук заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус ООН экология
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Литва считает неоправданным останавливать экономику из-за пандемии COVID-19
Фото EPA В США назвали лауреатов премии "Эмми"
Фото hindustantimes.com В Индии обрушился жилой дом
Фото из архива Всекитайская перепись населения стартует 1 ноября
Дональд Трамп. Фото AP Полиция задержала подозреваемого в отправке яда Трампу
Фото ТАСС Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота
В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой
Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей
Топ-новости
Картина выходных: День работников леса, полеты в Россию и турнир по торфяному футболу
Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь
Все леса в Беларуси оцифрованы - Дрожжа
Акция МЧС "Молодежь за безопасность" стартовала в Беларуси
Могилевская область и Приморский край намерены наращивать товарооборот
Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
МАЗ завершает испытания новых газовых автобусов
Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным
Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию
Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления полетов
Представитель Беларуси назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК
Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 265 пациентов с COVID-19
Первый в Беларуси маршрут велобердеров откроется в Минске
УВД прокомментировало видео о якобы задержании семьи с детьми в Фаниполе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.