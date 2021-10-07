Генсек ООН: недостаточная вакцинация может привести к устойчивости коронавируса к препаратам

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в мире может привести к тому, что новые варианты инфекции станут устойчивы к препаратам. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

"Мы должны избежать худшего сценария. Но если мы позволим вирусу распространиться, на Африканском континенте и в других частях мира появятся новые варианты, - сказал он. - Мы также знаем, что есть риск, что эти варианты могут быть устойчивы к вакцинам. Есть такой риск, если позволим продолжаться неравенству в распространении вакцин".

"Если мы позволим вирусу распространиться, есть риск того, что однажды, возможно, очень скоро, будет не дельта-штамм, а другие варианты, которые могут показать устойчивость к вакцинам, - отметил генсек ООН. - Тогда все усилия по вакцинации в развитых странах, по вакцинации всего населения один-два или три раза потерпят неудачу, а люди окажутся незащищенными".-0-