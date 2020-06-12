Генсек ООН: объекты Саудовской Аравии были атакованы оружием иранского происхождения

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атаки на нефтяные предприятия компании Saudi Aramco и на аэропорт в городе Абха были совершены оружием, имеющим иранское происхождение. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Совету безопасности, имеющемся в распоряжении агентства Reuters.

"Секретариат (ООН. - Прим. ТАСС) оценивает, что крылатые ракеты или их составляющие, использованные в четырех атаках (на саудовские объекты. - Прим. ТАСС), имеют иранское происхождение", - приводит агентство выдержки из доклада Антониу Гутерриша.

ООН проанализировала имеющиеся в распоряжении организации обломки вооружений, при помощи которых были атакованы объекты на территории королевства. По данным Reuters, речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе в мае 2019 года, а также обстрелах аэропорта Абха в июне и августе. В докладе говорится, что дроны, использованные во время нападения на объекты Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе в сентябре 2019 года, также имеют иранское происхождение.

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям и обстрелам со стороны йеменских хуситов.

14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, заявившие, что при совершении диверсии были использованы начиненные взрывчаткой беспилотные летательные аппараты. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки.-0-