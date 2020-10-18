Генсек ООН осудил атаки на населенные пункты в конфликте Армении и Азербайджана

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против ведения Арменией и Азербайджаном боевых действий на территории населенных пунктов Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные местности, затронутые конфликтом. Генеральный секретарь глубоко сожалеет, что стороны в течение длительного времени игнорировали неоднократные призывы немедленно прекратить боевые действия", - цитирует ТАСС опубликованное явление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По словам представителя, Гутерриш выразил надежду, что стороны будут выполнять условия объявленного гуманитарного перемирия.-0-