Генсек ООН осудил переворот в Судане

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил переворот в Судане и призвал немедленно освободить премьер-министра этой страны, задержанного военными, сообщает ТАСС.

"Я осуждаю продолжающийся переворот в Судане. Премьер-министр Абдулла Хамдук и все другие чиновники должны быть немедленно освобождены. Должно быть полное соблюдение конституционного устава по защите добытого с трудом политического перехода, - говорится в сообщении Гутерриша, размещенном сегодня в Twitter. - ООН продолжит выступать в поддержку народа Судана".

В заявлении спецпредставителя генерального секретаря ООН Волкера Первеса также говорится, что организация обеспокоена сообщениями о перевороте в Судане и призывает силы безопасности страны освободить всех незаконно задержанных политиков. "Я глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающемся перевороте и попытками подорвать политический переход в Судане. Сообщения о задержании премьер-министра, других правительственных чиновников и политиков неприемлемы, - отмечается в тексте. - Призываю силы безопасности немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан или помещен под домашний арест".-0-