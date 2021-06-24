Генсек ООН: пока все не вакцинируются, никто не будет в безопасности

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус продолжает представлять опасность из-за появления новых мутаций, что придает особую актуальность скорейшей всеобщей вакцинации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Европарламенте, сообщает ТАСС.

"Вопрос равенства в распределении вакцины - не только морального свойства. Это вопрос эффективности. По мере того, как вирус мутирует, никто не будет в безопасности, пока все не будут вакцинированы, - сказал Антониу Гутерриш. - К сожалению, мир с этим вызовом не справляется. Мы сталкиваемся с угрозой разделенного мира и потерей целого десятилетия развития".

Антониу Гутерриш обратил особое внимание на нехватку вакцины от коронавируса в странах Африки. "Если Африканский континент не получит дополнительно 225 млн доз, почти 90% стран Африки не смогут осуществить задачу по вакцинированию к сентябрю 10% населения", - указал он.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул необходимость значительного увеличения усилий по производству вакцин, напомнив, что для того, чтобы привить 75% населения планеты для выработки коллективного иммунитета необходимо 11 млрд доз. "Для этого необходимо изучить все возможности, от добровольной передачи лицензий и технологий до распределения по пулу патентов на интеллектуальную собственность. Борьба с "узкими местами" в цепочках поставок также критична для быстрого наращивания производства вакцин", - добавил генсек ООН.-0-