Генсек ООН положительно оценил договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил достижение Баку и Ереваном договоренности о вступлении в силу 26 октября режима прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное заявление официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление правительств США, Армении и Азербайджана, в котором говорится о том, что гуманитарное прекращение огня, согласованное в Москве 10 октября и подтвержденное в Париже 17 октября, вступит в силу в 8.00 по местному времени (07.00 мск) в понедельник, 26 октября", - отмечается в заявлении.

Совместный документ ранее 25 октября распространил Госдепартамент США.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-