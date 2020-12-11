Генсек ООН предрек миру сильнейший экономический спад за 80 лет

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир может столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии, сообщает ТАСС.

По словам главы ООН, социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти и нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред. "Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, - предупредил Антониу Гутерриш. - Растет уровень крайней бедности и угроза голода".

Глава ООН указал, что причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества, которые лишь выявила пандемия.

Ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса, заявил Генеральный секретарь ООН. "Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и за передовых медицинских работников", - констатировал Антониу Гутерриш. Он добавил: нельзя допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам от коронавируса, которые должны стать всеобщим достоянием.

Генсек ООН также заявил: "Эрозия режима ядерного разоружения и беззаконие в киберпространстве - это лишь две области, которые смогут спровоцировать полномасштабный глобальный кризис в следующем десятилетии".-0-