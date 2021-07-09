Генсек ООН предупредил о риске появления все более смертоносных вариантов коронавируса

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные организации и страны, выпускающие вакцины от коронавируса, должны объединить усилия, чтобы обеспечить препаратами большую часть населения планеты, в противном случае могут появляться все более опасные варианты этой инфекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, распространенное пресс-службой всемирной организации.

Как полагает генсек ООН, неравномерность в распределении вакцин от коронавируса в мире представляет опасность, поскольку "вирус подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным". "Обязательства предоставить дозы вакцин и средства приветствуются, однако этого недостаточно. Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", - подчеркнул Антониу Гутерриш в заявлении в связи со встречей министров финансов и руководителей центральных банков стран Группы двадцати (G20) в Италии.

Административный глава ООН выразил уверенность в том, что следует разработать единый план в сфере выпуска и распространения вакцин. По его словам, это нужно для того, чтобы "как минимум удвоить объем производства вакцин и обеспечить справедливое распределение, используя механизм COVAX".

Для выполнения указанного плана Гутерриш призвал к формированию международной комиссии. В нее, по мнению генсека ООН, должны войти представители "стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины", Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, а также "международных финансовых институтов, способных взаимодействовать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями".-0-