Генсек ООН предупредил об угрозе появления новых зоонозных вирусов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые зоонозные вирусы, подобные коронавирусу, будут угрожать человечеству, если не прекратится вторжение людей в дикую природу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Колумбийском университете с лекцией "О состоянии планеты", сообщает ТАСС.

"В то время как люди и домашний скот все больше посягают на места обитания диких животных и нарушают границы дикой природы, мы станем свидетелями того, как все больше вирусов и других возбудителей заболеваний будет передаваться от животных к людям", - сказал генсек.

В связи с этим Антониу Гутерриш призвал не забывать, что 75% новых человеческих инфекционных болезней являются зоонозными.

Глава ООН также заявил, что ключевой макроэкономический показатель - валовый внутренний продукт (ВВП) - утрачивает свое значение, так как не учитывает вред экологии. "Все больше людей осознают ограничения традиционных критериев, таких как ВВП, в которых деятельность, наносящая вред экологии, может рассматриваться как экономически выгодная", - сказал генсек.

"Образ мыслей меняется. Все больше людей осознают необходимость собственного ежедневного выбора для снижения углеродного следа", - констатировал Антониу Гутерриш.-0-