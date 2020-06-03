Генсек ООН призвал демонстрантов в США выражать свой протест мирно

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал протестующих в США в связи с убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда воздерживаться от насилия. Об этом сообщает ТАСС.

"Жалобы должны быть услышаны, но их следует выражать мирно, а власти должны сдержанно реагировать на демонстрации", - написал Антониу Гутерриш в Twitter.

Как сообщалось, в ряде американских штатов с начала минувшей недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Во время беспорядков погибли не менее 11 человек, задержаны около 4,4 тыс. Комендантский час введен примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.-0-

Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма "Те лица, которые угрожают жизни и собственности, будут арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона", - подчеркнул Дональд Трамп.