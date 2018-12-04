Генсек ООН призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с изменением климата

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество объединить усилия в борьбе с изменением климата. Об этом он заявил во время климатической конференции, которая проходит в польском городе Катовице, сообщает Центр новостей ООН.

По словам Антониу Гутерриша, изменение климата уже является вопросом жизни и смерти для многих народов и стран мира. Он привел данные из нескольких докладов ООН, авторы которых предупреждают о повышении концентрации парниковых газов в атмосфере, и призвал правительства обратить внимание на выводы ученых.

"Даже наблюдая разрушительные последствия изменения климата по всему миру, мы все еще отказываемся принимать необходимые меры и действовать оперативно, чтобы предотвратить необратимые изменения и катастрофические климатические явления", - отметил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы к 2030 году сократить вредные выбросы в атмосферу на 45% по сравнению с 2010 годом и добиться нулевого значения этого показателя к 2050 году. Для этого от половины до двух третей потребностей человечества в энергии к середине века должны покрываться за счет возобновляемых источников, а доля ископаемого топлива, соответственно, должна снижаться.

"Если нам не удастся добиться этого, льды Арктики и Антарктики будут и дальше таять, кораллы обесцвечиваться и гибнуть, уровень океана повышаться; число людей, умирающих от болезней, связанных с загрязнением воздуха, будет увеличиваться; значительная часть человечества будет ощущать нехватку воды, а экономический ущерб от природных катаклизмов достигнет астрономических показателей", - предупредил глава ООН.

Антониу Гутерриш напомнил о том, что вопрос финансирования должен оставаться в центре внимания. "Нам нужно изыскать ресурсы и добиваться инвестиций, чтобы успешно бороться с изменением климата", - заявил Генсек. Он также подчеркнул необходимость ввести плату за выбросы углекислого газа, отменить субсидии на добычу ископаемого топлива и инвестировать в проекты, связанные с экологически чистыми технологиями.

"Необходимо также обеспечить справедливые условия для всех в переходный период, в том числе социальную помощь людям, занятым в традиционных секторах экономики, которые ждут изменения, - заявил он. - Мы все вместе несем ответственность за благополучие самых уязвимых общин и стран, таких как малые островные государства и наименее развитые страны, которым надо помочь адаптироваться к новым условиям".

В 2015 году 18 стран с высоким уровнем дохода обещали до 2020 года выделить $100 млрд на борьбу с изменением климата в странах с низким уровнем дохода. Антониу Гутерриш призвал развитые страны выполнить взятые на себя обязательства.

Меры по борьбе с изменением климата позитивным образом скажутся на экономике и социальном развитии, отметил генсек. "Такие действия зачастую рассматриваются как обуза, однако решительные меры в этой области позволят нам взять курс на достижение лучшего будущего для всех", - заявил он. Генсек добавил, что, по данным недавнего доклада ООН, в ближайшие 12 лет реализация решительных мер в области изменения климата позволит создать 65 млн рабочих мест и принесет прибыль в размере $26 трлн.

Антониу Гутерриш также призвал не допустить, чтобы кто-либо остался за бортом при осуществлении этих экономических преобразований, в том числе женщины и представители молодежи. "Мы должны уже сегодня начать строить будущее, к которому мы стремимся", - заявил в заключение Генеральный секретарь ООН.

Двадцать четвертая конференция ООН по изменению климата (СОР24) проходит в Катовице с 2 по 14 декабря. В ней принимают участие лидеры десятков стран мира, тысячи экспертов, активистов, бизнесменов и представителей гражданского общества. По итогам работы планируется согласовать план реализации Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году.-0-