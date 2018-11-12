Генсек ООН призвал отказаться от использования автономных вооружений

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Парижском форуме мира, призвал мировых лидеров запретить использование автономных систем вооружения, сообщает Центр новостей ООН.

Антониу Гутерриш отметил, что сегодня человечеству важно не потерять контроль над развитием технологий. По признанию генерального секретаря ООН, его особенно тревожит использование искусственного интеллекта в военных целях. "Только представьте, что будет, если человек станет мишенью автономных систем. Я призываю государства запретить эти виды вооружений - они неприемлемы и недопустимы ни с политической, ни с нравственной точки зрения", - заявил он.

По словам генерального секретаря ООН, цифровая революция привела к развитию киберпреступности, манипуляции информацией, использованию интернета террористами. В связи с этим Антониу Гутерриш высказался за создание юридических рамок, которые позволят минимизировать негативные последствия технологического прогресса.

Вспомнив причины начала Первой и Второй мировых войн, глава ООН с тревогой отметил, что видит параллели с сегодняшней ситуацией. Он предостерег от повторения прежних ошибок, подчеркнув, что ключом к разрешению и предотвращению многих конфликтов является многополярность мира. "При отсутствии многосторонней системы и уважения международных правил мы рискуем вернуться во времена отношений на основе силы, механизмов санкций и вознаграждений и замороженных конфликтов. Поэтому я не намерен сидеть сложа руки и наблюдать, как разрушают многосторонность, которая сегодня нужна как никогда", - заключил Антониу Гутерриш.-0-