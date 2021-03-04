Генсек ООН призвал отказаться от угля ради защиты климата

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к поэтапному отказу от использования угля в электроэнергетике, чтобы не допустить глобального повышения температуры, сообщает Укринформ.

"Поэтапный отказ от угля в электроэнергетике - важнейший шаг на пути к поставленной цели: не допустить повышения температуры более 1,5 градуса по Цельсию. Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года", - сказал генсек ООН.

Он напомнил, что загрязнение воздуха, связанное с ископаемым топливом, - причина каждого пятого случая смерти в мире. "Практически везде сейчас дешевле строить новые мощности с использованием возобновляемых источников энергии, чем новые угольные электростанции", - отметил Антониу Гутерреш. Он также указал, что в таких странах, как Китай и Индия, стоимость строительства новых установок в сфере солнечной энергетики меньше, чем эксплуатация имеющихся угольных электростанций.-0-