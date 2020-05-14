Генсек ООН призвал правительства уделить внимание мерам психологической поддержки граждан

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран должны увеличить финансирование служб психологической помощи, так как потребность в них значительно возросла. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду на презентации доклада о поддержании психологического здоровья людей во время пандемии, сообщает ТАСС.

Генсек отметил, что сама угроза заболевания, случаи смерти близких людей, необходимость оставаться дома стали тяжелым психологическим испытанием для многих людей по всему миру. "Службы психологической помощи должны быть важной составляющей мер правительства во время пандемии COVID-19, - отметил генеральный секретарь. - Эти службы должны быть расширены и должны получать полноценное финансирование".

Он обратил внимание, что карантинные меры могут особенно тяжело сказаться на тех, у кого уже наблюдались психологические отклонения. "Их права и человеческое достоинство должны быть защищены", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь также выразил надежду, что, по мере того как страны будут восстанавливаться после пандемии, психологическая помощь будет включена в общие программы здравоохранения.-0-