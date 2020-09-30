Генсек ООН призвал предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь медработникам и пожилым людям

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства должны предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь медицинским и социальным работникам, а также пожилым людям. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии высокого уровня по справедливому распределению средств борьбы с пандемией, сообщает ТАСС.

"На первом этапе главными получателями вакцины должны стать работники медицинской сферы и сотрудники социальных служб, пожилые люди, а также другие уязвимые группы по всему миру, независимо от их достатка", - сказал генсек ООН.

Инициированное ВОЗ в апреле международное партнерство по расширению доступа к средствам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator открывает единственный надежный путь для максимально быстрого восстановления мировой экономики, уверен генсек. "Усилия по созданию вакцины на национальном уровне в ряде стран не разблокируют мировую экономику и не восстановят источники средств к существованию", - предупредил Антониу Гутерриш.-0-