Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата проходил 12 декабря, сообщает РИА "Новости". Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

Гутерриш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его мнению, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. "Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса", - заявил генсек ООН.

"Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность", - подчеркнул он.

Уже примерно 38 стран сделали этот шаг. "Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру", - указал Гутерриш.

Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию, прекратить строительство новых угольных электростанций.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.-0-