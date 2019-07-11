Генсек ООН призвал усилить поддержку пострадавшего от циклонов Мозамбика

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество предоставить больше помощи пострадавшему от двух разрушительных циклонов Мозамбику, сообщает агентство Reuters .

Циклоны "Идай" и "Кеннет", вызвавшие масштабные разрушения в марте и апреле этого года, связаны с изменениями климата, заявил Антониу Гутерриш. Он отметил, что призывы о помощи после стихийного бедствия пока не привлекли достаточного финансирования. К этому времени ООН собрала примерно половину необходимой суммы в $282 млн для помощи Мозамбику.

Из-за сильнейшего циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави погибли в общей сложности более 1 тыс. человек. "Кеннет" унес жизни 45 жителей Мозамбика. Это был первый раз, когда два мощных циклона обрушились на Мозамбик в одном и том же сезоне, уничтожив дома, инфраструктуру и посевы.

Как сообщалось, Беларусь была в числе стран, которая оказала гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве после удара стихии.-0-