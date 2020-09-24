Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитые государства должны направить $100 млрд развивающимся странам, которые сталкиваются с последствиями экологических кризисов. Об этом сегодня заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии по борьбе с климатическими изменениями во время Недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

"Я призываю развитые государства выполнить в нынешнем году свои обязательства предоставлять и мобилизовать $100 млрд в год на борьбу с последствиями кризисных ситуаций в развивающихся странах, адаптацию этих стран и повышение их экономической устойчивости", - отметил Антониу Гутерриш. По его словам, правительствам также следует отказаться от дорогостоящих субсидий на ископаемые виды топлива. Эти средства, по его словам, лучше направить на создание новых рабочих мест в наиболее бедных районах. Таким образом удастся обеспечить не только работу и профессиональную подготовку для населения, но и создать налоговые стимулы для бизнеса.

Проблема глобальных климатических изменений затрагивает всех, и международное сообщество не может откладывать ее решение, считает Антониу Гутерриш. Ответом на эту кризисную ситуацию должны стать быстрые, решительные и значительные совместные действия. "Если же мы продолжим идти нынешним курсом, то масштабы страданий людей по всему миру из-за климатических изменений превзойдут все, что мы только можем представить", - подчеркнул глава ООН.-0-