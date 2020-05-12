Генсек ООН продлил удаленную работу своих сотрудников до конца июня

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать дистанционно до 30 июня. Об этом заявил на видеобрифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

"Генсек информировал сотрудников, что после консультаций с высшим руководством организации и ее медицинской службой он принял решение о продлении текущего режима удаленной работы до конца июня 2020 года, - цитирует ТАСС слова Дюжаррика. - Генеральный секретарь также сообщил, что сейчас прорабатывается план по постепенному и безопасному возвращению к работе в здании штаб-квартиры, когда это будет возможно".-0-