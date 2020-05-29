Генсек ООН: промедление в борьбе с пандемией обойдется дорого

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как не допустить появления "карантинного поколения" и предотвратить нищету, как помочь странам, особенно бедным, пережить экономический кризис, возникший в результате пандемии. Эти и другие вопросы обсудили 28 мая участники мероприятия ООН, которое прошло под сопредседательством Генсека ООН Антониу Гутерриша, а также премьер-министров Канады и Ямайки, сообщает Центр новостей ООН.

Конференция высокого уровня, которая проходила в режиме онлайн, стала самым масштабным мероприятием по финансированию развития с начала пандемии COVID-19. В ней приняли участие 50 глав государств и правительств, а также представители стран и организаций.

Главный вопрос - поддержка государств с низким и средним уровнем дохода, которым самостоятельно не справиться с последствиями пандемии. Это значит, что миллионы жителей планеты будут без работы, дети будут недоедать и лишатся возможности учиться и получать медицинскую помощь, миллионы умрут от болезней и голода. В этой ситуации страны утратят все успехи, достигнутые за последние четыре года в выполнении Целей устойчивого развития.

Открывая встречу, Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в результате пандемии без работы и средств к существованию остались 1,6 млрд человек, а мировая экономика уже потеряла $8,5 трлн - это самое большое сокращение со времен Великой депрессии в 1930-х годах. "Пандемия выявила наши уязвимые стороны, - подчеркнул глава ООН. - Несмотря на все технические и научные достижения последних десятилетий, микроскопический вирус стал причиной беспрецедентного кризиса". В ООН считают, что даже с этой ситуацией можно справиться, если действовать сообща.

По итогам встречи созданы шесть групп, в которые вошли представители правительств, международных финансовых институтов и других заинтересованных сторон. Им предстоит разработать стратегию, чтобы обеспечить финансирование мер, направленных на выход из кризиса и развитие. Работа будет вестись по нескольким направлениям: необходимо увеличить массу ликвидных средств, облегчить долговое бремя и обеспечить внутренние источники финансирования усилий по созданию рабочих мест. Странам с низким и средним уровнем дохода требуется также помощь с восстановлением экономики, выполнением Целей устойчивого развития и борьбой с изменением климата.

"Пандемия стала испытанием для всех стран, - сказал в своем выступлении премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Она грозит подорвать с таким трудом достигнутые успехи в сфере развития. Но мы убеждены, что, действуя сообща, как единое глобальное сообщество мы можем помочь нашим народам и восстановить экономики".

Пандемия вызвала проблемы даже в тех странах, где сравнительно немного инфицированных: пострадали международная торговля, туризм, упали в цене сырьевые товары, мигранты лишились возможности поддерживать свои семьи на родине. Растущая задолженность не позволяет таким странам принимать комплексные меры по стимулированию экономики.

Одна из форм помощи - мобилизация внутренних ресурсов, например, путем предотвращения незаконного оттока капитала и уклонения от уплаты налогов. В ООН напоминают, что отмывание денег ежегодно обходится мировой экономике в $1,6 трлн. "Мы должны остановить эти утечки, - подчеркнул Генсек ООН. - А затем набраться мужества и решимости и пересмотреть национальные и международные рамочные законодательства в этой сфере".

На данном этапе, когда коронавирусная инфекция еще не побеждена, главная задача - защитить здоровье людей. "Испытание инфекцией и восстановление после пандемии, которое сделает мир лучше, будет стоить нам денег. Если мы не сделаем это сейчас, позднее нам придется заплатить намного более высокую цену, - признал Антониу Гутерриш. - Это глобальный кризис, и давайте прямо сейчас начнем действовать, чтобы его преодолеть".-0-