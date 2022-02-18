Генсек ООН считает, что напряженность вокруг Украины не перерастет в военный конфликт

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что напряженность вокруг Украины не выльется в военный конфликт, сообщает ТАСС.

"Я глубоко обеспокоен ростом напряжения и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе, - сказал Антониу Гутерриш, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. - Я все еще думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это будет катастрофой".

"Нет иной альтернативы, кроме дипломатии. Все вопросы, в том числе наиболее сложные, следует решать в дипломатических рамках. Давно настало время для деэскалации", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы.-0-