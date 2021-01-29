Генсек ООН сделал прививку от COVID-19

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я счастлив и испытываю благодарность за получение первой дозы вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", - написал Антониу Гутерриш на своей странице.

Известно, что вакцинация была проведена в Нью-Йорке препаратом, который был в наличии в медучреждении.-0-