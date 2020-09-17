Генсек ООН: ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает, что ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова цитирует Служба новостей ООН, сообщает БЕЛТА.

"Вспышка (коронавируса. - Прим. БЕЛТА) выходит из-под контроля", - сказал Антониу Гутерриш. Он отметил, что число жертв коронавируса приближается к миллиону.

Генсек ООН констатировал: многие возлагают надежды на вакцину, однако, по его мнению, от пандемии нет панацеи. Вакцина сама по себе не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем, считает Антониу Гутерриш.

Он полагает, что люди должны быть готовы к вакцинации, однако распространение дезинформации о вакцинах порождает сомнения в их эффективности.-0-