Генсек ООН сообщил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере климата

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводит ТАСС.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - написал он в Twitter. - Теперь вперед на COP26 в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".-0-