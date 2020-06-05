Генсек ООН: вакцинация - самый важный инструмент в арсенале общественного здравоохранения

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновить кампании по вакцинации, прерванные во многих странах из-за пандемии, использовать существующую инфраструктуру для предоставления других необходимых медицинских услуг, а в будущем - обеспечить всеобщий доступ к прививке от COVID-19. Такие задачи поставил перед международным сообществом генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, выступая перед участниками саммита по вопросам вакцинации, сообщает Центр новостей ООН.

Цель форума, который состоялся 4 июня по инициативе Великобритании, - собрать средства на борьбу с инфекционными заболеваниями в самых бедных странах мира. В своем выступлении глава ООН назвал вакцинацию самым важным инструментом в истории общественного здравоохранения. "Ежегодно прививки позволяют спасти десятки миллионов жизней, - напомнил генсек ООН. - Мы ликвидировали оспу и научились предотвращать корь, краснуху и столбняк".

От COVID-19 пока нет вакцины, отметил Антониу Гутерриш, но международное сообщество совместными усилиями работает над ее созданием. "Мы должны помнить о том, что мало иметь вакцину - каждый человек, где бы он ни жил, должен иметь возможность воспользоваться ей", - подчеркнул глава ООН. Он добавил, что все больше мировых лидеров поддерживают эту идею.

Средства, собранные по итогам саммита, будут направлены в фонд Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), который помогает жителям беднейших стран мира. Альянс объединяет ряд частных и правительственных организаций и частично финансируется фондом Билла и Мелинды Гейтс. "Благодаря этому партнерству прививки получают все люди, независимо от возраста, уровня доходов и страны проживания", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что впереди еще много работы, и ООН готова принять в ней активное участие. 20 млн детей сегодня не получают всех необходимых прививок, а каждый пятый ребенок в мире вообще никак не защищен от инфекций. В связи с этим Антониу Гутерриш призвал возобновить кампании по вакцинации, прерванные во многих странах из-за пандемии, использовать существующую инфраструктуру для предоставления других необходимых медицинских услуг, а в будущем - обеспечить всеобщий доступ к прививке от COVID-19.

"Болезни не знают границ, - напомнил генсек ООН. - Чтобы выполнить Цели устойчивого развития, очень важно обеспечить финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации".

Участники глобального саммита по вакцинам пообещали выделить в период с 2021 по 2025 годы свыше $8 млрд на программу иммунизации. Всего в саммите, который прошел в формате видеоконференции, приняли участие 35 глав государств и правительств.-0-