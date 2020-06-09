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09 июня 2020, 23:55

Генсек ООН заявил, что многие страны из-за пандемии ощущают нехватку продовольствия

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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса может привести к продовольственной катастрофе в мире, если не принять срочных мер. Об этом говорится в распространенном 9 июня аналитическом докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

"Пандемия коронавируса представляет собой угрозу для обеспечения продовольственной безопасности и питания, прежде всего для наиболее уязвимых сообществ в мире", - заявил Гутерриш. По его словам, "функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией, и это также может привести к тяжелым последствиям". "Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу", - предупредил генсек.

Он сообщает, что уже сейчас многие страны ощущают острую нехватку продовольствия.

Гутерриш выступил с рядом рекомендаций. Он предложил "отнести продовольственные службы и службы питания к числу важнейших и в то же время обеспечить надлежащую защиту работников продовольственного сектора". Также нужно обеспечить, чтобы пакеты мер по оказанию чрезвычайной помощи и стимулированию экономики "распространялись на наиболее уязвимые группы населения, включая удовлетворение потребностей мелких производителей продовольствия и сельских предприятий в ликвидных средствах".

"Странам также следует адаптировать и расширить системы социальной защиты в интересах лиц, входящих в группу риска в плане обеспеченности продуктами питания, - считает глава ООН. - Это предполагает необходимость поддержки детей, у которых больше нет доступа к школьному питанию. В настоящее время численность этой группы составляет около 352 млн человек".

Гутерриш предложил разработать план для более эффективного восстановления. Он напомнил также о подготовке саммита по продовольственным системам. "Он пройдет в 2021 году, и его основная цель - объединить усилия мирового сообщества для принятия ускоренных и коллективных мер в интересах людей и всей планеты".-0-

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