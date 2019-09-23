Генсек ООН заявил о создании Конституционного комитета в Сирии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, сообщает ТАСС.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета. Он соберется в Женеве в течение ближайших недель", - сказал генсек ООН. "Создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию, - добавил Антониу Гутерриш. - Это должно сопровождаться конкретными действиями по выстраиванию доверия между сторонами".

18 сентября Гутерриш заявил, что Конституционный комитет Сирии скоро начнет работу. 9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник ООН Гейр Педерсен.-0-