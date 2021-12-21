Генсек ШОС подтвердил намерение пресекать попытки внешнего вмешательства в дела ее членов

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет координировать многосторонние усилия для пресечения попыток внешнего вмешательства во внутриполитические дела государств - членов объединения. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, сообщает ТАСС.

"Главные принципы деятельности нашей организации - невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета, территориальной целостности государств. ШОС - региональная организация нового типа, стремящаяся к равноправию и учитывающая интересы каждого государства", - подчеркнул Владимир Норов .

Генсек напомнил, что ШОС объединяет страны, которые отличаются по своему потенциалу в военной и экономической сфере. "Мы обращаем внимание мирового сообщества, что необходимо строго соблюдать верховенство международного права, принципы невмешательства во внутренние дела, содействовать усилению роли ООН, - добавил Владимир Норов. - ШОС обеспечивает равноправие государств и на основе консенсуса принимает решения. И ни одно государство не навязывает другим свою волю или интересы".

Как он уточнил, заявления, с которыми недавно выступили лидеры России и КНР по данному поводу, - очередное напоминание всем тем, кто намерен вмешиваться во внутренние дела государств, в частности стран ШОС.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил ТАСС, что китайские власти считают ШОС важной конструктивной силой для решения международных вопросов и будут содействовать укреплению взаимодействия между членами этого объединения. По его словам, эта организация, отмечающая в текущем году свое 20-летие, - "совершенно новый формат толерантного сотрудничества, стимулирующий усиление международной сплоченности".

Как заявил на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин в ходе диалога по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным, правительства Китая и России должны оказывать поддержку государствам - членам ШОС и не допускать внешнего вмешательства в их внутренние дела. Как отметил Си Цзиньпин, Пекин и Москва с самого начала поддерживали высокий уровень стратегического сотрудничества между участниками данного объединения и содействовали укреплению между ними взаимного доверия.-0-