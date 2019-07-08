Георгий Церетели переизбран председателем ПА ОБСЕ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Георгий Церетели переизбран председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ сроком на один год, сообщается на сайте организации.

Кандидатуру Георгия Церетели поддержали 120 делегатов. За пост председателя ПА ОБСЕ также боролась депутат Бундестага Дорис Барнетт, она получила 84 голоса, сообщает ТАСС.

Выборы председателя ПА ОБСЕ проходили во время завершающейся в Люксембурге 28-й сессии ассамблеи. Срок полномочий председателя организации составляет год с правом переизбраться один раз.-0-