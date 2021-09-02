Германия готова помогать Афганистану при выполнении некоторых условий со стороны талибов

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану и поддерживать его развитие при выполнении ряда условий. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС, сообщает ТАСС.

"Для нас важны некоторые условия: мы хотим, чтобы было создано инклюзивное правительство, чтобы обеспечивались основные права человека, чтобы Афганистан не стал снова прибежищем террористов. Тогда мы будем готовы не только к предоставлению гуманитарной помощи, но мы будем также готовы - если эти условия будут выполнены - начать оказание поддержки в развитии Афганистана", - сказал германский министр.

Хайко Маас также подчеркнул, что ФРГ готова снова открыть дипмиссию в Кабуле, если это позволит сделать ситуация и будут выполнены вышеназванные условия.-0-