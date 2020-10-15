Германия хотела бы избежать нового закрытия границ из-за COVID-19 в Европе - Маас

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в Европе, но хотела бы избежать нового закрытия границ внутри ЕС. Об этом заявил сегодня в Париже глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с коллегами из Франции и Польши Жан-Ивом Ле Дрианом и Збигневом Рау, сообщает ТАСС.

"Конечно, цифры (по росту числа заражений) вызывают тревогу", - сказал Хайко Маас. "Что касается границ, то, на мой взгляд, у нас всех весной этого года был плохой опыт с их слишком быстрым закрытием", - отметил министр.

Он напомнил, что тогда на границах образовались огромные пробки, а люди, проживающие в приграничных районах, не могли попасть на работу. "В связи с этим мы не хотим это повторять", - подчеркнул Хайко Маас.

Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Европе весной этого года страны - члены ЕС фактически закрыли внутренние границы. Пересекать госграницу Германии могли только люди, регулярно ездившие на работу в приграничных районах. Сохранена была также свобода передвижения товаров. Позже меры были отменены.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не может позволить себе с экономической точки зрения нового локдауна, как было этой весной во время первой волны коронавируса. "Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более 250 млрд евро. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями", - сказала Ангела Меркель.-0-