Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС объемом 500 млрд евро

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом 500 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которое она сделала после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Это (пандемия коронавируса нового типа. - Прим. ТАСС), и в этом мы едины, является самым тяжелым кризисом в истории ЕС. Такой кризис требует соответствующего ответа", - сказала Ангела Меркель. По ее словам, Берлин и Париж хотят действовать вместе с остальными странами Евросоюза, но посредством своей инициативы намерены послать им сигнал о том, что ЕС преодолеет данный кризис и выйдет из него более сильным.

"Мы сказали, что нуждаемся в фонде восстановления экономики. О том, как может выглядеть этот фонд, Германия и Франция вели активные дискуссии", - добавила канцлер Германии. "Важно быстро восстановить экономику. В этой связи мы хотим создать ограниченный сроками фонд в размере 500 млрд евро, который должен предоставлять средства бюджета ЕС для наиболее пострадавших секторов и регионов", - сообщила она. Средства будут заложены как помощь пострадавшим от кризиса странам в рамках многолетнего финансового плана ЕС. Не исключено, что на практике государствам придется увеличить объем взносов в общеевропейский бюджет.

В совместном заявлении кабминов двух стран говорится о том, что такой фонд будет работать на основе бюджетных программ ЕС в соответствии с европейскими приоритетами. "Он повысит устойчивость, конвергенцию и конкурентоспособность европейских экономик, ускорит вложение инвестиций, прежде всего в цифровые и экологические изменения, а также в научные исследования и инновации", - отмечается в документе.-0-