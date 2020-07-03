Германия и Испания не будут использовать уголь

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Германии 3 июля принял законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году, сообщается на сайте Бундестага. Решение поддержали 314 депутатов, против выступили 237.

Принят законопроект по мерам финансовой помощи для регионов, в которых закрываются угледобывающие предприятия. Объем выплат составит 40 млрд евро к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.

На данный момент в Германии остались только разработки бурого угля открытым способом - в карьерах и разрезах. Последняя шахта закрылась в 2018 году.

Издание El Pais пишет, что в Испании в конце июня прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций. Еще четыре станции закроются в 2021-2022 году.-0-