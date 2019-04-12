Германия намерена создать глобальную сеть женщин-солдат ООН

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия планирует создать всемирную сеть женщин-миротворцев ООН. Об этом министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила 11 апреля на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает агентство
"Если мы хотим расширить возможности женщин во всех жизненных ситуациях, то освещение их деятельности - ключ к успеху, - сказала она. - Нам нужны образцы для подражания, а успешные женщины-наставники могли бы рассказать свои истории молодым и поделиться опытом".
Германия в апреле является председателем СБ ООН. В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности о роли женщин в сохранении мира.-0-
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