Германия намерена создать глобальную сеть женщин-солдат ООН

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия планирует создать всемирную сеть женщин-миротворцев ООН. Об этом министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила 11 апреля на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает агентство DPA .

"Если мы хотим расширить возможности женщин во всех жизненных ситуациях, то освещение их деятельности - ключ к успеху, - сказала она. - Нам нужны образцы для подражания, а успешные женщины-наставники могли бы рассказать свои истории молодым и поделиться опытом".

Германия в апреле является председателем СБ ООН. В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности о роли женщин в сохранении мира.-0-