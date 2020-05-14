Германия недосчитается в 2020 году около 100 млрд евро налогов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанесет серьезный ущерб немецкой казне. Как следует из прогноза, представленного министерством финансов ФРГ в четверг, 14 мая, впервые с 2009 года налоговые поступления в 2020 году сократятся на 81,5 млрд евро. Это почти на 10% меньше, чем годом ранее, сообщает Deutche Welle.

Государственный бюджет, федеральные земли и коммуны вместе недосчитаются почти 100 млрд евро (98,6 млрд). Из этой суммы 44 млрд евро недополучит федеральный бюджет, 35 млрд евро - земельные и 15,6 млрд евро - коммунальные бюджеты. Еще 4 млрд евро страна должна перечислить Европейскому союзу. Перспективы на ближайшее время выглядят также безрадостно: до 2024 года государство получит, по оценкам финансистов, почти на 315,9 млрд евро меньше, чем это ожидалось по прогнозам, подготовленным в ноябре 2019 года.

Федеральное правительство полагает, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, обернется самой тяжелой рецессией в послевоенной истории Германии. Ожидается, что ВВП рухнет на 6,3%. Это связано не только с уменьшением сумм, полученных от налогов на продажи и прибыль, но и с сокращением поступлений от подоходного налога. Кроме того, по оценкам Минфина, только в 2020 году стоимость пакетов помощи, которые государство оказывает бизнесу и гражданам, составит 453,4 млрд евро. Уже сейчас становится ясно, что запланированных в бюджете долгов на сумму в 156 млрд евро окажется явно недостаточно, чтобы справиться с последствиями кризиса.-0-