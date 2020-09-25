Германия объявила Чехию, Люксембург и часть Австрии зонами риска из-за коронавируса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт Роберта Коха (RKI) в Германии включил Чехию, Люксембург и австрийскую федеральную землю Тироль в список территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Список мест, куда не рекомендуется ездить из-за пандемии, постоянно обновляется. В него включаются государства или регионы, где на 100 тыс. человек приходится 50 случаев инфицирования в течение недели. Согласно подсчетам вирусологов Германии, в перечне оказались уже 15 стран ЕС. Единственное соседнее с ФРГ государство, которое пока не относится к зоне риска, это Польша.

Жители Германии, которые возвращаются из зон риска, обязаны пройти тест на коронавирус и, дожидаясь результата, отправиться в карантин.-0-