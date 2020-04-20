Германия ослабляет карантин

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии коронавируса Германия почти месяц провела на карантине. Теперь власти решились на постепенное смягчение ограничений, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Ограничительные меры, связанные с пандемией, действовали в Германии с середины марта. За это время рост числа заболевших в стране замедлился, а количество выздоровевших стало расти. В связи с этим власти решились на частичное ослабление запретов. С 20 апреля вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 кв.м. Также, вне зависимости от торговой площади, открываются книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. Аптеки, строительные магазины, автозаправки, прачечные, банки, отделения связи и газетные киоски продолжать работать в обычном режиме - ограничительные меры на них не распространялись.

Занятия в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ Германии начнутся с 4 мая. Экзамены на аттестат зрелости состоятся в положенный срок. Откроются и университетские библиотеки - при соблюдении всех предписанных мер предосторожности.

С 4 мая возобновят работу парикмахерские, однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Салоны красоты, массажные кабинеты и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми. Не будут работать также фитнес-студии и спортивные клубы.

До дальнейших распоряжений не смогут возобновить работу кафе и рестораны, при этом продажа еды на вынос разрешена. Останутся закрытыми концертные площадки, театры, музеи, кинотеатры и ночные клубы. Музыкальные фестивали, концерты и другие крупные массовые мероприятия не будут проходить, как минимум, до конца августа.

Ограничения на контакты будут действовать до 3 мая - жителей Германии по-прежнему настоятельно призывают воздерживаться от частных поездок и посещений, в том числе родственников. Рекомендуется отказаться от путешествий внутри страны и от однодневных туристических маршрутов за пределы региона. Однако окончательное решение федеральное правительство в данном случае оставило за региональными властями.

До 4 мая, по решению Министерства внутренних дел ФРГ, остается контроль на границах Германии с пятью соседними государствами: Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Пересекать их могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. При этом границу с Бельгией и Нидерландами можно пересекать беспрепятственно.

По состоянию на 20 апреля, в Германии подтверждено свыше 145 тыс. случаев COVID-19, более 4,5 тыс. человек с начала вспышки скончались.-0-