Германия отменяет карантин для въезжающих из стран ЕС

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия отказывается от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании. Соответствующей договоренности достигло федеральное правительство и правительства федеральных земель, сообщает Deutsche Welle.

Впредь въезжающим из районов с высоким уровнем инфекции будет лишь рекомендовано пройти домашний карантин. Подробности будут согласованы в ближайшее время, но уже сейчас принудительный 14-дневный карантин будет распространяться лишь на въезжающих из третьих стран.

Новые правила вступят в силу в ближайшие дни, однако земля Северный Рейн-Вестфалия ввела их уже 15 мая. Премьер-министр этой земли Армин Лашет отметил, что эти меры станут большим облегчением для людей, особенно для тех, которые проживают в приграничных районах. Правительство ФРГ из-за пандемии коронавируса 9 апреля ввело обязательный двухнедельный карантин для всех немцев и иностранцев, въезжающих в Германию. Исключения распространялись лишь на лиц, ежедневно ездящих в Германию на работу, сезонных рабочих и сотрудников полиции и системы здравоохранения.

По последним данным, в Германии подтверждено 175 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались около 8 тыс. человек, 150 тыс. выздоровели.-0-