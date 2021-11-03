3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия переживает пандемию среди непривитых. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, сообщает немецкая газета Die Welt

"Мы переживаем пандемию среди непривитых. Если бы все были вакцинированы, в отделениях интенсивной терапии было бы значительно меньше пациентов с COVID-19", - заявил Йенс Шпан.

По его словам, четвертая волна продвигается в полную силу. Чтобы ее преодолеть, необходимо проводить вакцинацию и соблюдать противоэпидемические меры.

Йенс Шпан также заявил о необходимости ревакцинации населения. "Следует увеличить темпы ревакцинации. Это единственный способ взять эту новую волну под контроль", - цитирует Йенса Шпана телеканал N-TV.-0-