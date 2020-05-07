Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии и власти федеральных земель согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки COVID-19. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

На совещании в формате телефонной конференции 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов. Согласно принятому по итогам совещания документу снято ограничение на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты остаются. 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, прерванное в марте. Конкретная дата пока не определена, игры будут проходить без зрителей.

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время разрешат встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. По всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых. Федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, разрешили это уже начиная с 5 мая.

Во многих областях власти земель получают право самим определять дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов и начальных и средних школ, ресторанов и кафе. Планируется, что с учетом региональных особенностей к концу мая детские сады и школы смогут посещать до 50% детей при соблюдении строгих мер гигиены.

По последним данным, в Германии подтверждено 168 тыс. случаев COVID-19, более 7,2 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-